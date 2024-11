Szakale jako zapylacze? Lubią jeść nektar

Kaberu etiopski (Canis simensis), nazywany szakalem etiopskim lub wilkiem abisyńskim, to gatunek drapieżnego ssaka należącego do rodziny psowatych. Występuje jedynie na terenie Etiopii do wysokości 3-4,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Na wolności żyje mniej niż 500 osobników, skupionych w ramach 99 grup rodzinnych.