"Pierwsza na świecie" taka operacja u pingwinów

Trzem pingwinom królewskim z Singapuru podczas operacji usunięcia zaćmy wszczepiono wykonane na specjalne zamówienie sztuczne soczewki. Tamtejsi weterynarze podkreślają, że to procedura nigdy wcześniej nie stosowana u tych zwierząt. Ptaki po około trzech miesiącach od operacji w pełni wyzdrowiały - poinformowano we wtorek.

U sześciu pingwinów żyjących w singapurskim ogrodzie zoologicznym Jurong Bird Park opiekunowie zauważyli pogorszenie widzenia. Stwierdzono u nich zaćmę, czyli chorobę mogącą prowadzić do niewyraźnego widzenia, a nawet ślepoty. Jest związana z wiekiem. - Zauważyliśmy zmętnienie w ich soczewkach - wyjaśniała weterynarz Ellen Rasidi z Mandai Wildlife Group. Jak dodała, ptaki "poruszały się tak, jakby miały problemy z widzeniem przedmiotów między sobą".

Trzy pingwiny królewskie w wieku ponad 20 lat i trzy przedstawiciele gatunku pingwina peruwiańskiego, nazywanego też pingwinem Humboldta, w wieku od 7 do 13 lat, przeszły operację usunięcia zaćmy w grudniu.

Pingwiny ze sztucznymi soczewkami

Pingwinom królewskim, oprócz usunięcia zaćmy, wszczepione zostały sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe. Sprowadzono je z Niemiec. Wcześniej dokonano precyzyjnych pomiarów, tak aby pasowały do oczu każdego ptaka. Wykonanie soczewek zajęło dwa miesiące.

- Sukces tych operacji to kamień milowy w medycynie weterynaryjnej. Podczas gdy soczewki wewnątrzgałkowe są powszechne u ludzi i niektórych ssaków domowych, prawdopodobnie po raz pierwszy z powodzeniem zastosowano je u pingwinów - podkreśliła Gladys Boo z kliniki weterynaryjnej The Eye Specialist for Animals w Singapurze. - Pingwiny królewskie, które są większym gatunkiem, mają wystarczająco duże i stabilne oczy, aby dało się utrzymać te niestandardowe soczewki w miejscu, więc zdecydowaliśmy się zrealizować tę pierwszą na świecie procedurę, aby jeszcze bardziej poprawić stan ich wzroku - dodała.