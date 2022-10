Ryba-nietoperz z Galapagos. Czym jest to stworzenie, czy jest zagrożone wyginięciem?

Ryba-nietoperz z Galapagos to jeden z bardziej zagadkowych mieszkańców mórz i oceanów. W przeciwieństwie do wielu innych ryb, nie pływa w toni oceanu, ale kroczy po jego dnie. Nietypowy sposób przemieszczania się nie przeszkadza zwierzęciu w byciu skutecznym drapieżnikiem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Morza i oceany pełne są zwierząt o nietypowym wyglądzie i trybie życia. Z uwagi na bogactwo fauny oraz trudności w prowadzeniu podwodnych badań, wiele z nich znamy jedynie pobieżnie. Jednym z takich słabo udokumentowanych gatunków jest ryba-nietoperz z Galapagos (Ogcocephalus darwini), zamieszkująca dno Oceanu Spokojnego w strefie przybrzeżnej dookoła archipelagu.

Płetwy jak kończyny

Ryba-nietoperz zwraca uwagę nietypowym wyglądem. Jej wystająca głowa osadzona jest na płaskim ciele z rozbudowanymi płetwami piersiowymi i brzusznymi. Ich nietypowy kształt to nie przypadek - zwierzęta te są słabymi pływakami, a płetwy wykorzystują do kroczenia w piachu i żwirze pokrywającym oceaniczne dno. Ślady ich obecności były znajdowane na głębokości 5-120 metrów, ale większość osobników preferuje wody nie głębsze niż 10-20 m.

Kolejną przykuwającą wzrok cechą ryby-nietoperza są jej intensywnie czerwone usta, otoczone krótkimi włoskami. Naukowcy spierają się co do przeznaczenia tego "makijażu", jednak najpopularniejsza hipoteza sugeruje, że stanowi on wabik podczas rytuałów godowych. Ponad czerwonymi ustami widnieje natomiast wystająca narośl. To świecąca "wędka", za pomocą której ryba-nietoperz "łowi" swoje ofiary - mniejsze ryby i skorupiaki.

Ryba-nietoperz z Galapagos dorasta do około 25 centymetrów. Zwierzęta te nie są zagrożone wyginięciem, ale zamieszkują wrażliwe na zmiany klimatu rafy koralowe. Oznacza to, że w przypadku zamierania ekosystemu ich populacja może się zmniejszyć.

Ryba-nietoperz z Galapagos Shutterstock

Inne "morskie dziwadła"

Ryba-nietoperz to nie jedyne osobliwe stworzenie, jakie można spotkać w morskich odmętach. Latimeria (Latimeria sp.) jest przedstawicielem tzw. "żywych skamieniałości" - żyjących współcześnie organizmów, których budowa i fizjologia pozostała właściwie niezmienna przez długi okres czasu. Latimeria to kuzynka ryb trzonopłetwych, panujących w morzach i oceanach przed milionami lat. Współczesna nauka poznała ją w 1938 roku, kiedy to w sieci trawlera u wybrzeży Republiki Południowej Afryki zaplątała się dziwna, półtorametrowa ryba o intensywnie niebieskiej barwie. Latimerie są jajożyworodne i prowadzą nocny tryb życia. Jedną z największych tajemnic, jakie skrywa gatunek, jest jego długość życia - według różnych badań, latimerie mogą żyć od 22 do nawet 100 lat.

Latimeria chalumnae - okaz z Muzeum Historii Naturalnej w Austrii Shutterstock

Iglicznia bałtycka (Syngnathus typhle) to "morski dziwak", którego możemy spotkać w Polsce - zamieszkuje on ciepłe i umiarkowane wody morskie Europy, w tym Bałtyk. Iglicznia jest niewielką, dorastającą do około 12 cm długości rybą o charakterystycznym, wydłużonym ciele i rurkowatym pyszczku, za pomocą którego zjada drobne skorupiaki. Iglicznia jest spokrewniona z dobrze znanymi pławikonikami i rozmnaża się w podobny sposób. Samica składa ikrę bezpośrednio do torby lęgowej samca, gdzie jaja ulegają zapłodnieniu, a następnie są inkubowane przez kilka tygodni. Po wykluciu się wśród młodych czasami dochodzi do aktów kanibalizmu.

Iglicznia bałtycka (Syngnathus typhle) Shutterstock

Autor:as/dd

Źródło: Smithsonian Tropical Research Institite, Strange Animals, Acta Ichthyologica et Piscatoria