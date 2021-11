Myśleli, że kupili "rasowego szczeniaka". Było inaczej

Zwierzę początkowo nie wzbudzało podejrzeń. Jednak po kilku miesiącach zaczęło atakować inne zwierzęta hodowlane z okolicy, między innymi kury. Dopiero wtedy okazało się, że pupil o imieniu "Run Run" to kolpeo - gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych ( Canidae ), przypominający lisa.

- Myśleliśmy, że to rasowy szczeniak - powiedziała Maribel Sotelo, dodając, że syn kupił zwierzę za 13 dolarów około sześć miesięcy temu.

Przed kilkoma dniami Run Run uciekł z domu, a właścicielka i służby poszukują go. Jeżeli akcja się powiedzie, zwierzę zostanie przewiezione do specjalnego ośrodka lub do zoo.