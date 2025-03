"Najbrzydsze zwierzę świata" zostało Rybą Roku

Blobfish Rybą Roku

Jak donosi BBC, nowozelandzka Mountain to Sea Conservation Trust obwołała Psychrolutes marcidus Rybą Roku w swoim plebiscycie. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat życia w słodkich i słonych wodach Nowej Zelandii. Blobfish zgarnął 1200 z ponad 5500 głosów. Drugie miejsce zajął inny głębinowy przystojniak - gardłosz atlantycki. "To było starcie dwóch dziwacznych głębinowych stworzeń, w którym to niekonwencjonalne piękno blobfisha przyciągnęło głosujących" - komentuje w BBC Kim Jones, jeden z szefów Mountains to Sea Conservation Trust.