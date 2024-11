To maleństwo jest jednym z najbardziej zagadkowych zwierząt na świecie

Pudu południowy ( Pudu puda ) to jeden z najmniejszych gatunków jeleniowatych na świecie. Dorosłe osobniki osiągają do 50 centymetrów wysokości i ważą maksymalnie 12 kilogramów.

Pudu to "enigmatyczne zwierzę"

- To bardzo enigmatyczne zwierzę, niełatwe do zobaczenia. Jego instynkt ucieczki jest bardzo silny, dlatego badanie tego gatunku jest skomplikowane i bardzo trudne - powiedział Maximiliano Crause, opiekun malca.. Dodał, że na świecie zostało około 10 tysięcy osobników tego gatunku. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) jest on zagrożony wyginięciem.