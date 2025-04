Zimno też może uczulać

Jak zdiagnozować tę alergię

Czasami, aby potwierdzić pokrzywkę z zimna, lekarz będzie musiał wykorzystać kostkę lodu. Jeśli przytknie ją do przedramienia, a potem pojawi się bąbel, będzie to bezpośredni dowód na alergię. Może się zdarzyć, że reakcja obronna organizmu nie wystąpi w czasie takiego testu. To nie oznacza, że na pewno nie cierpimy na pokrzywkę z zimna. W takiej sytuacji lekarz zaleci więcej badań.

Jak wyleczyć pokrzywkę z zimna

Celem leczenia pokrzywki z zimna jest doprowadzenia do takiego zmniejszenia objawów, aby nie przeszkadzały w codziennym funkcjonowaniu. Proces ten rozpoczyna się od unikania tego, co powoduje reakcję alergiczną i dokładnego stosowania się do tego, co zaleci lekarz.