Samolot ostrzelany tuż przed startem. Pasażerowie zostali ewakuowani

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem o godzinie 21.50 czasu lokalnego na lotnisku Dallas Love Field w amerykańskim stanie Texas. "Rejs Southwest Airlines 2494 miał odlecieć do Indianapolis, gdy pocisk najwyraźniej trafił w prawą stronę samolotu, tuż pod pokładem" - przekazał rzecznik linii w oświadczeniu. Dodał, że doszło do tego, "kiedy załoga przygotowywała się do startu".