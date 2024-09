Obejrzał program o morderstwie, potem został za nie skazany. Niesłusznie

Brytyjski sąd apelacyjny po ponad 30 latach unieważnił wyrok skazujący Olivera Campbella za morderstwo Baldeva Hoondle'a. W swoim orzeczeniu sąd uznał, że mężczyzna z niepełnosprawnością intelektualną przyznał się do winy pod wpływem gróźb policjantów. Prawnicy Campbella twierdzą, że zeznania, które złożył w trakcie procesu, odzwierciedlały to, co obejrzał w programie BBC.