Brzmi nieźle - "umiarkowany dobrobyt", czyli osiągnięcie poziomu życia klasy średniej, to głoszony przez propagandę cel, który wszyscy Chińczycy mieli osiągnąć do 2021 roku, na stulecie powstania Komunistycznej Partii Chin. Władze oczywiście ogłosiły zrealizowanie tego celu i wyeliminowanie ubóstwa w całym kraju, być może jednak nie do wszystkich Chińczyków informacja ta dotarła. Dlatego wciąż znajduje się wielu takich, którzy tego dobrobytu szukają, a w pogoni za nim są w stanie poświęcić wiele. Nawet przesiedlenie się na najodleglejsze i najbardziej niedostępne peryferia, na których - wydawałoby się - nikt z własnej woli by nie zamieszkał.