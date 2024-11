Tak będą wyglądać puszki WOŚP. "Są niemal niezniszczalne"

Większa i trwalsza niż 27 lat temu

- Ta puszka się powiększyła na 13. finale o 13 procent i trzymamy ten standard. Oprócz tego jakość druku, jakość wykonania - to jest kosmos. To także pokazuje, że orkiestra od pierwszego finału zrobiła nieprawdopodobny postęp - mówi Owsiak.

33. Finał WOŚP

- Dziesięć lat temu także do takich puszek zbieraliśmy dla onkologii dziecięcej. Wtedy kupiliśmy 80 aparatów USG do wczesnej diagnostyki. Zrobiły kolosalną robotę. To właśnie te aparaty pokazały szybko, że coś jest nie tak. Trzeba natychmiast nieść pomoc dzieciom. Dzisiaj chcę do tych puszek zbierać pieniądze, aby kupić najnowocześniejszy sprzęt, aby prowadzić nasze programy medyczne całoroczne - mówi Jurek Owsiak.