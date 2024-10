Turcja idzie w ślady Rosji. Blokuje popularny komunikator

Tureckie władze poinformowały w środę o zablokowaniu dostępu do komunikatora Discord, powołując się na względy bezpieczeństwa dotyczące dzieci i kobiet. Dzień wcześniej serwis zablokowano w Rosji.

Minister sprawiedliwości Turcji Yilmaz Tunc przekazał, że sąd w Ankarze zdecydował o zablokowaniu dostępu do komunikatora w związku z "wystarczającymi podejrzeniami" dotyczącymi przestępstw związanych z "przemocą seksualną wobec dzieci i obscenicznością".

Tureckie zarzuty wobec Discorda

Blokada Discorda w Rosji

We wtorek dostęp do Discorda zablokował w Rosji tamtejszy regulator mediów, powołując się na złamanie przez tę platformę obowiązujących przepisów. Wcześniej nałożono na Discord karę za to, że nie usunęła treści uznanych za zakazane.