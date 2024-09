Sankcje i zarzuty dla Rosjan. Za próby ingerencji w wybory

Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła w środę szereg sankcji, zarzutów i innych działań w reakcji na rosyjskie próby ingerencji w tegoroczne wybory w USA. Resort sprawiedliwości zajął 32 domeny internetowe używane do rozsiewania dezinformacji, zarzuty postawiono dwojgu pracowników kanału RT (do 2009 roku funkocjonował jako Russia Today), a na 10 kolejnych osób nałożono sankcje.

Wpływ Rosjan na amerykańskie wybory

Używając fałszywych nazwisk, Rosjanie zapłacili łącznie 10 milionów dolarów niewymienionej z nazwy firmie zarejestrowanej w Tennessee, by ta publikowała treści tworzone przez RT i zgodne z narracją promowaną przez Rosję i by płaciła amerykańskim influencerom, aby rozpowszechniali te treści. Według Garlanda, komentatorzy ci nie wiedzieli, że otrzymywane przez nich pieniądze pochodzą od rosyjskich władz. Garland cytował też odkryte wewnętrzne dokumenty RT, w których szefowa kanału Margarita Simonjan mówiła, że jej celem jest stworzenie "całego imperium tajnych projektów mających na celu kształtowanie opinii publicznej na Zachodzie". - Wiemy teraz, że RT, dawniej znana jako Russia Today, wyszła poza bycie po prostu organizacją medialną. RT zawarła umowę z prywatną firmą, aby zapłacić nieświadomym Amerykanom miliony dolarów za rozpowszechnianie narracji Kremla, aby wpłynąć na wybory w USA i podważyć demokrację. Co więcej, kierownictwo RT ma bezpośrednią, świadomą wiedzę o tym przedsięwzięciu - podsumował sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jego resort oficjalnie uznał RT i inne państwowe rosyjskie media, w tym RIA Nowosti, Sputnik i Ruptly, za "zagraniczne misje", co oznacza, że będą musiały one ujawnić Departamentowi Stanu cały zatrudniany przez siebie personel w USA i cały posiadany majątek. Dodatkowo resort oferuje do 10 milionów dolarów nagrody za informacje na temat rosyjskiej ingerencji w wybory, w tym działalności rosyjskich hakerów w tym obszarze.