Zmiany we Włoszech. Od piątku obowiązek przepustki COVID-19 przy wstępie do wielu miejsc

Unijny Certyfikat COVID od piątku będzie wymagany we Włoszech przy wejściu do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, obiektów sportowych, placówek kultury oraz parków rozrywki. Zmiany obejmują również zagranicznych turystów. Za złamanie nowych przepisów grozi mandat karny w wysokości nawet 1000 euro.

Włochy - przywileje dla zaszczepionych

Tylko ich posiadacze mogą od piątku wejść do barów, restauracji, cukierni, lodziarni i innych lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach. Bez UCC będzie można wypić kawę przy barze. W zamkniętych lokalach przy stole może usiąść nie więcej niż 6 osób. W regionie, który zostanie później oznaczony żółtą strefą podniesionych restrykcji, lokale w zamkniętych pomieszczeniach będą obsługiwać przy stolikach do godziny 18.

Ponadto na liście takich miejsc dostępnych po okazaniu tego dokumentu są baseny, siłownie, ośrodki fitness, hale sportowe. Certyfikat trzeba będzie okazać także przy wejściu do muzeów, zabytków, teatrów, kin, do ośrodków kultury, na wystawy, zjazdy i kongresy, do term, parków rozrywki, na imprezy targowe, do salonów gier, kasyn i zakładów bukmacherskich. Już wcześniej wprowadzony został nakaz przepustek dla uczestników wesel.