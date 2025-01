Wygrał miliony i nie podzielił się z kolegami. Sprawa trafiła do sądu

Po prawie czterech latach sądowej batalii mężczyzna z okolic Werony odebrał dwa miliony euro, które wygrał we włoskiej "zdrapce". Do sądu podało go dwóch kolegów, którzy zarzucili mu, że razem z nim kupili kupon i domagali się podziału wygranej. Zwycięzca został oczyszczony z zarzutu kradzieży i oszustwa.

Jak podaje dziennik "La Repubblica", w lutym 2021 roku robotnik wygrał w miejscowości Garda 2 miliony euro w grę "Gratta e Vinci" (czyli: zdrap i wygraj).

Wypłatę wygranej zablokowało dwóch jego kolegów z budowy, którzy twierdzili, że szczęśliwy kupon specjalnej edycji gry w cenie 20 euro kupili wspólnie, a zatem potężną sumę należy podzielić na ich trzech.

Mieli się złożyć na wspólne kupony, jeden z nich okazał się zwycięski Eyesonmilan/Shutterstock

Nie chciał podzielić się wygraną

43-letniemu koledze zarzucili próbę przywłaszczenia sobie pieniędzy i oszustwa.

Przed sądem obaj tłumaczyli, że każdy z nich dał mu po 40 euro, by kupił łącznie 6 kuponów. Kiedy je sam kupił i zdrapał, zawiadomił ich o wygranej. Nie przyszedł jednak, jak argumentowali dwaj mężczyźni, do notariusza, by wszystko sformalizować.

Oskarżony wyjaśnił natomiast, że możliwość przekazania im części pieniędzy była z jego strony "ofertą i prezentem". Wobec coraz bardziej uporczywych nalegań kolegów postanowił nic im jednak nie dawać i całą wygraną zostawić sobie.

Wyrok sądu

Sędzia przyznał mu rację i go uniewinnił argumentując, że kupon kupił faktycznie sam, a zatem nie był zobowiązany do podziału wygranej. Wyrok, jak zaznaczyła gazeta, zapadł we wrześniu zeszłego roku, jednak dopiero w ostatnich dniach, po prawie czterech latach, mężczyzna mógł odebrać swoją wygraną.

