Ryzyko wielkiego exodusu milionerów

W 2024 roku rekordowa liczba milionerów może opuścić Wielką Brytanię - piszą zagraniczne media. Do opuszczenia wysp krezusów miałaby "zmusić" przede wszystkim zapowiadana przez prowadzącą w sondażach Partię Pracy reforma podatkowa. Nadchodzące wyborcze rozstrzygnięcie może znacząco zmniejszyć atrakcyjność kraju, będącego niegdyś ziemią obiecaną dla najbogatszych.

Według szacunków zawartych w raporcie firmy doradczej Henley & Partners, aż 9 500 osób posiadających co najmniej milion dolarów w płynnych, możliwych do szybkiego spieniężenia, aktywach opuści kraj w tym roku. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2023 roku.

Wielka Brytania coraz mniej atrakcyjna

"Wielka Brytania staje się coraz mniej atrakcyjna dla osób zamożnych" - napisała w raporcie Hannah White, dyrektor generalna Institute for Government. "Konsekwencje po brexicie są nadal odczuwalne, a londyńskie City nie jest już postrzegane jako finansowe centrum świata" - czytamy.

Spośród 15 miejsc, w których mieszka najwięcej milionerów, Wielka Brytania zaliczy niemalże największy exodus. Tylko z Chin bogaczy wyjedzie więcej, bo 15 200 w 2024 roku.

"Wpływ brexitu, który zakończył swobodny przepływ osób między Wielką Brytanią a Unią Europejską, a także stworzył nowe bariery dla handlu i inwestycji, a także skutki innych wstrząsów gospodarczych, takich jak wojna na Ukrainie i wynikający z niej wzrost cen energii, został spotęgowany przez okres bezprecedensowej niepewności politycznej" - opisuje CNN.

Od 2010 r. Wielka Brytania miała pięciu premierów, wliczająco w to 45-dniową kadencję Liz Truss w 2022 roku.

Milionerzy obawiają się o fortuny

Teraz na horyzoncie milionerzy widzą kolejne ryzyka, w wyniku których ich fortuny mogą zostać zmniejszone. Partia Pracy Keira Starmera, która wyprzedza konserwatystów premiera Rishiego Sunaka o około 20 procent w sondażach, nie zamierza już tak folgować najbogatszym.

Partia Pracy zapowiada wprowadzenie rozwiązań podatkowych, które mogą doprowadzić do uszczerbku majątku bogatych. Po dojściu do władzy ugrupowanie ma między innymi znieść 20-procentową ulgę podatkową dla prywatnych szkół, dzięki czemu sfinansowane mają być etaty nauczycieli w sektorze publicznym. Co więcej, zlikwidowane mają być luki w przepisach podatkowych, które pozwalają na unikanie płacenia danin.

Niezależnie od wyników wyborów 4 lipca, jedna para na pewno nie opuści Wielkiej Brytani. To Rishi Sunak, premier, ale też milioner, i były zarządzający funduszem hedgingowym, i jego żona Akshata Murty, córka indyjskiego miliardera technologicznego. Ich łączny majątek jest warty łącznie 651 milionów funtów), według The Sunday Times Rich List, co czyni ich bogatszymi od króla Karola.

Sunak powiedział w zeszłym tygodniu, że jeśli zostanie ponownie wybrany na posła w swoim okręgu wyborczym w północnej Anglii, będzie pełnił swoją funkcję przez całą kadencję, nawet jeżeli jego partia nie obejmie władzy.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: CNN