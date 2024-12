Droższe parkowanie dla większych samochodów? 

Jak podaje BBC, samorząd Cardiff w Walii rozważa wprowadzenie przepisów, na mocy których wysokość opłaty za parkowanie będzie powiązana z wielkością samochodu - właściciele większych modeli mieliby płacić więcej. - Prowadzimy konsultacje na temat tego, czy słuszne jest płacenie nieco więcej, jeśli ktoś jeździ większym, lub bardziej zanieczyszczającym środowisko pojazdem - mówi BBC Huw Thomas, przewodniczący rady miasta. - To pojazdy, które zajmują więcej miejsca, powodują większe szkody na naszych drogach, a jeśli zdarzy się, że potrącą pieszego, istnieje większe prawdopodobieństwo, że spowodują poważniejsze obrażenia - dodał. ZOBACZ TEŻ: Wielka zmiana w Nowym Jorku. Wjazd do części miasta będzie płatny

Wyższe opłaty parkingowe za większe samochody. Co myślą Brytyjczycy?

- Uważam, że to bzdura. Jeśli mamy duży samochód, już płacimy więcej. Więcej podatku, więcej za benzynę, by go zatankować - mówi BBC Nev, jeden z mieszkańców Haringey. Jednak inny mieszkaniec, Gary Oliva zauważa: "jeśli stać cię na duży samochód, to stać cię też na jego utrzymanie".