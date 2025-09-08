USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy

Kraje Unii Europejskiej powinny zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy i gazu, jeśli chcą aby Waszyngton zaostrzył sankcje gospodarcze wobec Moskwy – powiedział w poniedziałek w wywiadzie dla dziennika "Financial Times" amerykański sekretarz energii Chris Wright.

Zdaniem Wrighta europejski handel surowcami finansuje "machinę wojenną" rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

"Rosja finansuje swoją machinę wojenną z eksportu ropy i gazu"

Wright powiedział, że państwa UE powinny kupować amerykański skroplony gaz ziemny i inne paliwa kopalne, aby spełnić warunki umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, która nakłada obowiązek zakupu amerykańskiej energii o wartości 750 mld dolarów do końca 2028 r.

- Gdyby Europejczycy postawili granicę i powiedzieli: nie będziemy kupować więcej rosyjskiego gazu, nie będziemy kupować rosyjskiej ropy, czy miałoby to pozytywny wpływ na wprowadzenie bardziej agresywnych sankcji (na Rosję – red. ) ze strony USA? Zdecydowanie – powiedział sekretarz energii.

Wright zwrócił uwagę, że Europa powinna mieć "bezpiecznych dostawców energii, którzy są sojusznikami, a nie wrogami".

- Wielkim celem administracji (prezydenta USA Donalda) Trumpa, ale też i UE, jest zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rosja finansuje swoją machinę wojenną z eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego, a jeśli odetniemy zakup surowców przez Europejczyków, ograniczymy finasowanie wojny – dodał.

Europa ma pójść w ślady USA

"FT" przypomniał, że w niedzielę w wywiadzie dla stacji ABC amerykański sekretarz skarbu (finansów) Scott Bessent powiedział, że Stany Zjednoczone są "gotowe zwiększyć presję na Rosję", ale pod warunkiem, że Europa pójdzie w ich ślady.

Według brytyjskiego think tanku Ember, w 2024 r. rosyjski gaz stanowił 14 proc. całkowitego importu paliw kopalnych do UE. Przed inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 r. stanowiło to dwie piąte wartości. Jednocześnie oznacza to wzrost o 18 proc. w porównaniu z rokiem 2023, głównie w związku z większymi dostawami rosyjskiego LNG.

Obecnie Unia Europejska opracowuje przepisy prawne mające na celu stopniową rezygnację z rosyjskiej ropy i gazu do 2028 r. Działania te spotykają się ze sprzeciwem rządów Węgier i Słowacji, które nadal kupują tańszy gaz dostarczany przez rurociągi z Rosji.

Jak podała brytyjska gazeta, w środę Wright spotka się z komisarzem UE ds. energii Danem Jorgensenem, aby omówić unijne plany dotyczące zaprzestania importu rosyjskiej energii oraz zakupu amerykańskich surowców energetycznych o wartości 250 mld dolarów rocznie. Ponadto planowane są rozmowy z posłami do Parlamentu Europejskiego, z których wielu domaga się zmian w umowie handlowej między UE a USA, która ich zdaniem sprzyja Stanom Zjednoczonym.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: PAP