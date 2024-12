Nie zgadzam się na porozumienie Unii Europejskiej z krajami Mercosuru w obecnym kształcie - powiedział podczas konferencji prasowej prezydent Francji Emmanuel Macron. W czasie wspólnego spotkania z mediami z Donaldem Tuskiem podkreślał, że "są obawy co do wpływu umowy na rynek rolny". - Z całą pewnością nie poświęcimy naszego rolnictwa w imię merkantylizmu z ubiegłego wieku - oświadczył francuski przywódca.

Macron wystąpił w czwartek w Warszawie na wspólnej konferencji z premierem Donaldem Tuskiem , na której nawiązał do sprawy tego porozumienia.

"Nie zgadzam się na porozumienie w obecnym kształcie"

- Na pewno będziemy rozmawiać jeszcze o wpływie na razie tylko podpisanego porozumienia między UE a krajami Mercosuru, mamy obawy co do (jego) wpływu na rynek rolny. Mówiłem już, że nie zgadzam się na porozumienie w obecnym kształcie, czekamy na dalsze uściślenia ze strony KE, ale z całą pewnością nie poświęcimy naszego rolnictwa w imię merkantylizmu z ubiegłego wieku. Musimy to przemyśleć - oświadczył.