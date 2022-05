"Blokada portów ukraińskich grozi naprawdę niesamowitym światowym kryzysem"

Piechota wyjaśnił, że "przez porty było realizowane 70 procent ukraińskiego eksportu", a ich blokada "grozi dramatycznymi sytuacjami". - Oszacowano na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, że grozi to głodem w 41 państwach. 180 milionów ludzi na świecie może głodować. To przede wszystkim Afryka - odbiorca ukraińskich zbóż - stwierdził były minister gospodarki.

"Ukraina robi wszystko, żeby zasiać pola"

Jego zdaniem, "jeżeli porty nie zostaną odblokowane, to wszystkie moce przeładunkowe drogą lądową nie wystarczą". - Dzisiaj w spichlerzach ukraińskich leży blisko ponad 20 milionów ton zbóż. Ukraina robi wszystko, żeby zasiać pola. To jest następny problem - zasiać pola, które zostały dotknięte agresją, zostały często zaminowane - podkreślił Piechota.

"Coś, co powinno dać Putinowi do myślenia"

Według Piechoty wspólna inicjatywa ONZ i G7 "to coś, co powinno dać Putinowi do myślenia, ale niestety wszystko dzisiaj wskazuje na to, że on już nie liczy się z nikim i niczym, żadnymi zjawiskami i żadnymi dramatycznymi sytuacjami".