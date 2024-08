Ten kraj wyłączył Instagram. W tle zarzuty o "cenzurę"

Agencja Reutera dodała, że niemożliwy jest też dostęp do aplikacji Instagram.

Oskarżenia o cenzurę

W środę Fahrettin Altun, szef departamentu komunikacji przy prezydencie, skrytykował platformę za blokadę wpisów z kondolencjami po zabiciu lidera Hamasu Ismaila Hanijego. Ocenił to jako "cenzurę" i zaznaczył, że Instagram nie powołał się na żadne złamanie zasad w tym kontekście. Meta Platforms, do której należy Instagram, nie skomentowała na razie słów Altuna ani decyzji o blokadzie dostępu do serwisu.