Japoński gigant przejął amerykański koncern

Nippon Steel, który jest największym w Japonii i czwartym co do wielkości producentem stali na świecie, zobowiązał się między innymi do tego, że do 2028 r. zainwestuje około 11 mld dolarów w borykającą się z trudnościami amerykańską firmę. U.S. Steel ma zachować siedzibę w Pittsburghu, a w zarządzie większość mają stanowić obywatele USA, którzy mają też piastować kluczowe stanowiska kierownicze, w tym dyrektora generalnego.