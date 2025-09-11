"Tajne spotkanie najbogatszych państw Unii". Mają ustalić wspólną strategię

W czwartek w Wiedniu odbędzie się tajne spotkanie najbogatszych państw Unii Europejskiej. Mają one ustalić wspólną strategię przed trudnymi rozmowami o kolejnym siedmioletnim budżecie UE z krajami takimi jak Polska, Hiszpania i Włochy – informuje Politico. Mają stworzyć wspólny front.

Jak podkreślił portal, do podobnego spotkania, w którym uczestniczą przedstawiciele m.in. Francji, Niemiec i krajów nordyckich, dochodzi po raz pierwszy. Celem jest ustalenie strategii przed rozmowami o budżecie z krajami, które opowiadają się za wyższymi wydatkami, m.in. na rolnictwo.

Propozycja unijnego budżetu na lata 2028-2034

Komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin przedstawił w połowie lipca w Brukseli propozycję unijnego budżetu na lata 2028-2034 w wysokości 2 bilionów euro.

W propozycji przewidziano między innymi:

300 mld euro na rolnictwo,

451 mld euro na Fundusz Konkurencyjności,

218 mld euro dla słabiej rozwiniętych regionów.

Politico twierdzi, że "zamiast walczyć każdy o swoje, 27 krajów UE łączy się w dwa szerokie obozy": po jednej stronie stoją "płatnicy netto", tacy jak Francja czy Szwecja, którzy chcą mniejszych wydatków, a po drugiej – kraje Europy Południowej i Wschodniej, w tym Hiszpania i Polska, opowiadające się za większym budżetem, zwłaszcza jeśli chodzi o fundusze spójności.

Jak podkreślił portal, pomiędzy członkami "obozów" również występują różnice. „W kwestii subsydiów rolnych Francja jest bardziej zbliżona do wydającej duże kwoty Polski niż do członków własnego klubu” – podkreślił Politico.

Dwa obozy w Unii Europejskiej

W grupie krajów, które spotykają się w czwartek w Wiedniu, najważniejszą rolę według portalu odgrywają Francja i Niemcy; po przeciwnej stronie czołowe miejsce ma zajmować z kolei Polska, wspierana przez kraje śródziemnomorskie.

"W najbliższych miesiącach komisarz ds. budżetu Piotr Serafin (…) będzie pośredniczył w rozmowach między oboma stronami" – zaznacza Politico.

