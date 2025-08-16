Nietypowa propozycja dla klientów sieci handlowej

Brytyjska sieć supermarketów Iceland ogłosiła nietypową akcję, której celem jest walka z rosnącym problemem kradzieży. Klienci, którzy powiadomią personel o podejrzanej sytuacji, otrzymają jednego funta na swoją kartę lojalnościową.

Prezes firmy Richard Walker uznał, że zaangażowanie klientów w walkę z kradzieżami może pomóc w obniżce cen i poprawie warunków pracy. - Zachęcamy naszych lojalnych klientów, by pomogli nam w wykrywaniu złodziei. W zamian doładujemy ich kartę lojalnościową, z której będą mogli skorzystać podczas zakupów - przekazał Walker, cytowany przez portal stacji BBC.

- Niektórzy uważają, że kradzieże sklepowe to przestępstwo bez ofiar. Nic bardziej mylnego. To realne straty dla firmy, które ograniczają nasze możliwości obniżania cen i zwiększania wynagrodzeń dla pracowników. Co więcej, kradzieże często wiążą się z zastraszaniem i przemocą - dodał.

Według szacunków Iceland kradzieże generują straty rzędu 20 milionów funtów rocznie. Firma podkreśla, że klienci nie powinni bezpośrednio konfrontować się ze złodziejami. Wystarczy, że powiadomią najbliższego pracownika, podając szczegółowy opis podejrzanej osoby.

Co ważne, nagroda w wysokości 1 funta zostanie przyznana po zgłoszeniu i zweryfikowaniu incydentu, nawet jeśli złodziej nie zostanie złapany.

Więcej kradzieży w sklepach

Inicjatywa Iceland pojawiła się w czasie, gdy Anglia i Walia zmagają się z gwałtownym wzrostem kradzieży sklepowych. Problem dotyczy nie tylko supermarketów - aż 9 na 10 aptek zgłasza nasilenie kradzieży i agresji wobec personelu w ciągu ostatniego roku.

Ministra ds. ofiar przestępstw, Alex Davies-Jones, w programie BBC Radio 4 Today przyznała, że kradzieże w Wielkiej Brytanii "wymknęły się spod kontroli". Zapytana o publikowanie zdjęć złodziei, np. na witrynach sklepowych, odparła, że wszyscy powinni "być czujni i świadomi tego, co dzieje się w naszych lokalnych społecznościach".

Dane urzędu statystycznego (ONS) pokazują skalę problemu: w roku do marca 2025 odnotowano 530 643 przypadków kradzieży sklepowych - to o 20 proc. więcej niż rok wcześniej (444 022) i najwyższy wynik od początku prowadzenia statystyk w 2002 roku.

Iceland to sieć supermarketów, specjalizująca się w sprzedaży mrożonek, produktów spożywczych i artykułów codziennego użytku, licząca ponad 1000 sklepów w Wielkiej Brytanii.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: BBC