Platforma Muska na cenzurowanym we Francji. "Nienawistne, rasistowskie, homofobiczne treści"

"Osobiste interwencje Elona Muska"

Według parlamentarzysty Erica Bothorela na X doszło do "zmniejszenia różnorodności głosów i opinii", a platforma jest coraz dalej od "gwarantowania środowiska bezpiecznego i gwarantującego szacunek dla wszystkich". Wskazał również na "brak jasności co do kryteriów prowadzących do zmiany algorytmu i decyzji moderacyjnych" oraz "osobiste interwencje Elona Muska", właściciela platformy.