Rosyjska gospodarka okiem amerykańskiej agencji ratingowej. Jest decyzja

Lokale, w których do niedawna działał McDonald's, mogą zostać ponownie otwarte. Amerykańska sieć póki co jednak nie wraca na rosyjski rynek. Restauracje będą działać pod łudząco podobnym do oryginalnego szyldem ze zmienioną nazwą - "Wujaszek Wania". Wniosek o zatwierdzenie nowego znaku towarowego trafił już do rosyjskiego urzędu patentowego.