Paryż dementuje. "Żadna firma we Francji nie podpisała kontraktu na produkcję szczepionki Sputnik V"

Wypowiedź szefa RFPI Kiriłła Dmitrijewa przekazała telewizja Rossija 24. Dmitrijew nie podał żadnych szczegółów. Wcześniej szef funduszu zapowiadał, że do końca marca br. poinformuje o około 20 projektach współpracy w 10 krajach, w tym we Włoszech.

Francuzi zaprzeczają

Francja zaprzeczyła we wtorek, że będzie produkować rosyjską szczepionkę na koronawirusa Sputnik V. "Żadna firma we Francji nie podpisała kontraktu z Rosją na produkcję szczepionki przeciwko Covid-19 Sputnik V" - oświadczyły służby prasowe francuskiego ministerstwa przemysłu.

- To jedna z kwestii, w których być może dojdzie do owocnej współpracy - powiedział doradca. - Jedna z trudności, które dotyczą Sputnika, to dostęp do mocy produkcyjnych w ilościach, jakich Rosjanie oczekują - stwierdził.