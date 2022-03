Ochrona dla uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainę. "Historyczne porozumienie"

Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, która ma zapewnić szybką i skuteczną pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. "Wniosek Komisji zmierza do tego, aby osoby uciekające przed wojną otrzymały w UE tymczasową ochronę, co oznacza, że otrzymają zezwolenia na pobyt oraz uzyskają dostęp do edukacji i do rynku pracy" - czytamy w komunikacie KE.

Jednocześnie - jak dodał - KE pracuje nad ułatwieniem efektywnego przekraczania granic przez ludzi i ich zwierzęta domowe przy zachowaniu niezbędnych kontroli bezpieczeństwa. "Nikomu z nas nie jest łatwo w tych czasach, ale Unia Europejska i każde z jej państw członkowskich wykazują ponad wszelką wątpliwość, że jesteśmy gotowi zrobić, co do nas należy, i wykazać solidarność z Ukrainą" - podkreślił Schinas.

Ochrona dla uciekających przed rosyjskim atakiem na Ukrainę

Dodał, że chodzi o jak najszybsze objęcie uchodźców z Ukrainy opieką i włączenie ich w system edukacji, jak i system opieki zdrowotnej i społecznej UE. - Ta decyzja otwiera tak na dobrą sprawę zarówno dostęp do rynku pracy, do służby zdrowia, do edukacji, a także do świadczeń socjalnych osób nią objętych we wszystkich państwach członkowskich. Te osoby, które uciekają, mogą wszędzie o taki status wystąpić - wskazał Grodecki.