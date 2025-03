Ponowne zbliżenie USA z Chinami może zmienić świat bardziej niż w latach 70. - przekonuje Władysław Inoziemcew, rosyjski ekonomista i krytyk Kremla, w czwartkowym artykule dla "Le Monde". Jak twierdzi, jest to opłacalna strategia, która pozwoli przeciwstawić się rosyjskiemu imperializmowi, zagrażającemu porządkowi na świecie.

"Procesy globalizacyjne prowadzone przez Stany Zjednoczone i Chiny mogą współistnieć, ponieważ opierają się na odrębnych podstawach: (USA) opierają się na rozwijaniu platform i sieci cyfrowych, a (Chiny) na produkowaniu zaawansowanych technologicznie produktów" - napisał Inoziemcew. Dodał, że Europa również powinna przyłączyć się do tego sojuszu .

Rosja nie ma wiele do zaoferowania

Ekonomista stwierdził, że wymiana handlowa pomiędzy tymi trzema obszarami gospodarczymi powinna odbywać się bezcłowo, co pozwoli na stworzenie nowego porządku finansowego. W jego ocenie Rosja nie ma wiele do zaoferowania Chinom, ponieważ - jak zauważył - import ropy z Rosji stanowi jedynie 20 proc., a gazu mniej niż jedną trzecią ogółu importu tych surowców do Chin.