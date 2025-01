Koło ratunkowe dla rosyjskiej gospodarki? Rekordowa wymiana handlowa

Eksport z Chin do Rosji w 2024 r. odnotował 5-procentowy wzrost rdr liczony w juanach, co oznacza wyhamowanie tempa wzrostu, które w 2023 r. wyniosło 53,9 proc. Z kolei import z Rosji wzrósł zaledwie o 1 proc., w porównaniu z 18,6-procentowym wzrostem w roku poprzednim.

Chiny głównym partnerem handlowym Rosji

ChRL, druga co do wielkości gospodarka świata, stała się głównym partnerem handlowym i kołem ratunkowym dla rosyjskiej gospodarki po objęciu Moskwy sankcjami w związku z inwazją na Ukrainę. Chiny, które nie potępiły otwarcie rosyjskiej agresji na Ukrainę, dążą do utrzymania "normalnej" wymiany handlowej i gospodarczej z Rosją.