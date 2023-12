"Pizza grozy" we Włoszech. Słynny restaurator przełamał tabu

Król neapolitańskiej pizzy Gino Sorbillo wstrząsnął jej miłośnikami, promując wersję z ananasem. Złamał tym samym panujące we Włoszech tabu dotyczące produkcji tradycyjnej pizzy. Wywołało to duże poruszenie, a on sam, jeden z najsłynniejszych pizzaiolo, twierdzi, że wypiek jest dobry i "krąży wokół niego zbyt wiele uprzedzeń".

Pizza z ananasem pojawiła się w słynnym lokalu w centrum Neapolu, co wywołało falę komentarzy, w zdecydowanej większości nieprzychylnych. "Prawdziwa pizza to co innego", "zostawmy to Amerykanom", "to nie ma nic wspólnego z tradycją" - to najczęstsze opinie, wyrażane w mediach społecznościowych. Sorbillo broni swego pomysłu i apeluje: "Nie dostawajcie szału. Ja jestem przywiązany do tradycji, ale chcę wypróbować i to, dlatego umieściłem tę wersję w menu". Pizza z ananasem "jest dobra, słowo daję" - zapewnił. Zachęcił też: "Jeśli mi nie wierzycie, przyjdźcie spróbować". Jak ocenił, wokół takiej wersji wypieku pojawiło się zbyt wiele uprzedzeń. "Uwielbiam pizzę i uwielbiam ananasa, ale nie mieszajmy sacrum i profanum" - napisał jeden z klientów słynnego lokalu. Inny dodał w komentarzu: "Niech żyje pizza margherita".