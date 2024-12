Paraliż w całym kraju. Są pierwsze wyniki śledztwa

Operator norweskiej sieci kolejowej Bane Nor podał wstępne wyniki śledztwa po największej od lat awarii. W środę w wyniku komunikacyjnego paraliżu co najmniej 60 tysięcy pasażerów musiało odwołać swoje podróże.

Według komunikatu firmy to błąd w działaniu zapory sieciowej, mającej chronić system zarządzający połączeniami kolejowymi, miał być powodem wstrzymania w środę wszystkich norweskich pociągów.

Paraliż komunikacyjny w Norwegii

Trzej najwięksi przewoźnicy kolejowi w Norwegii wstępnie podsumowali konsekwencje środowej awarii. Vy, Go Ahead i SJ Norge szacują, że co najmniej 60 tys. podróżnych ucierpiało z powodu zatrzymania ruchu pociągów. Zapowiadają pozwy i wnioski o wypłatę odszkodowania przez Bane Nor.