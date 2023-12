Kraje UE będą mogły prawnie zakazać importu gazu z Rosji. "Historyczne porozumienie"

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego pakietu gazowo-wodorowego. Nowe przepisy mają dać państwom członkowskim między innymi podstawę prawną do wprowadzenia całkowitego zakazu importu gazu z Rosji, w tym LNG. Mają się też przyczynić do zwiększenia inwestycji w wodór.

"Porozumienie to przyniesie wiele korzyści konsumentom i naszej planecie. Ograniczy zużycie paliw kopalnych i zmniejszy naszą zależność od importowanych paliw kopalnych. Umożliwi przejście na energię odnawialną i zwiększy bezpieczeństwo dostaw. I co ważne, będzie chronić konsumentów" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Teresa Ribera Rodriguez, hiszpańska wicepremier i minister transformacji ekologicznej i demografii. Hiszpania sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE.

Jerzy Buzek o porozumieniu w sprawie pakietu gazowo-wodorowego

Jak podkreślił na spotkaniu z dziennikarzami Buzek, po raz pierwszy w prawie unijnym zapisano wprost możliwość odcięcia przez kraj UE jakiegokolwiek importu gazu z Rosji, jeśli miałoby to zagrozić bezpieczeństwu tego kraju.

Europoseł PO wyjaśnił, że pakiet zawiera również zakaz importu gazu z Rosji poprzez platformę dla wspólnych zakupów gazu i wodoru. - Wpisaliśmy również taką konieczność dla Unii Europejskiej całkowitego odcięcia się od importu gazu z Rosji w skali europejskiej. (...) Zależało nam, żeby nie było mowy o powrocie do handlu z Rosją, jak to było 5 czy 10 lat temu - wyjaśnił.

Inwestycje w wodór

W kwestii wodoru Jerzy Buzek podkreślił, że jest on przyszłością energetyki. - Obok prądu z energii odnawialnej to będzie drugi najważniejszy nośnik energii w UE. Prąd będzie produkowany z energii odnawialnej, a zielony wodór z tego prądu. Ten wodór będzie służył do magazynowania energii elektrycznej. Możemy ją w każdej chwili znów przekształcić w prąd elektryczny przy pomocy ogniw paliwowych. Z drugiej strony będzie również dawał możliwość uruchomienia transportu morskiego, transportu lotniczego i ciężkiego transportu drogowego w oparciu o urządzenia wodorowe - ocenił były premier.