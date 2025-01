Nadchodzi era bilionerów. Pada pięć nazwisk

"Perłą w koronie tej oligarchii"

- Perłą w koronie tej oligarchii jest prezydent miliarder, wspierany i kupiony przez najbogatszego człowieka świata Elona Muska, na czele największej gospodarki świata. Przedstawiamy ten raport jako głośny sygnał ostrzegający, że zwykli ludzie na całym świecie są przygniatani przez olbrzymie bogactwo niewielkiej garstki - dodał Behar, odnosząc się do prezydenta elekta USA Donalda Trumpa .

Liczba miliarderów wzrosła w 2024 roku z 2565 do 2769. Ich łączny majątek powiększył się w ciągu roku z 13 do 15 bilionów dolarów – ocenił Oxfam, podkreślając, że jest to drugi pod względem wielkości roczny wzrost, odkąd prowadzone są takie analizy.