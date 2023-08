Ogromny reaktor w drodze. "Trwa największa operacja logistyczna"

Trwa transport ponad 90-metrowego reaktora do rafinerii Grupy Orlen w Możejkach na Litwie. Ładunek waży około 2200 ton. Według Orlenu to "największa operacja logistyczna w historii Litwy". Transport porusza się ze średnią prędkością trzech kilometrów na godzinę.

Reaktor stanowi serce inwestycji w pogłębiony przerób ropy. Został zaprojektowany we Włoszech. Reaktor dotarł do portu w Kłajpedzie na początku sierpnia br., po czym został rozładowany na 88-osiową modułową naczepę o długości 95 metrów i szerokości 6,5 metra. Całkowita masa ładunku to około 2200 ton, z czego sam reaktor waży około 1500 ton.

Reaktor dotarł na początku sierpnia do portu w Kłajpedzie orlen.pl

Grupa Orlen w piątek zamieściła wpis w serwisie X (dawniej Twitter), w którym poinformowała o trwającej "największej operacji logistycznej w historii Litwy". "Ładunek o masie 2200 ton jedzie z Kłajpedy do naszej rafinerii w Możejkach, transportując reaktor do instalacji pogłębionego przerobu ropy" - poinformował polski koncern.

Z materiału dołączonego do wpisu wynika, że ładunek ma do pokonania 145 km, a transport porusza się ze średnią prędkością 3 km/h. Orlen zaznaczył, że przygotowania do transportu trwały kilka miesięcy i obejmowały między innymi umocnienia mostów i dróg.

Trasa przebiega drogami regionalnymi Kłajpedy, Kretyngi, Skuodas i Możejek.

Orlen o inwestycji na Litwie

Polski koncern podkreślił, że budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach to największy w historii Grupy Orlen projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do końca 2024 roku.

Zgodnie z zapowiedziami spółki, inwestycja na Litwie ma umożliwić wzrost EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań) nawet o około 68 mln euro rocznie.

"Wszystko to dzięki zwiększeniu uzysku produktów wysokomarżowych o nawet 12 proc. z obecnych niecałych 72 proc. do poziomu 84 proc. Obecnie dla wyprodukowania oczekiwanego wolumenu paliw Orlen Lietuva przerabia do 10 mln ton surowca rocznie, a po uruchomieniu instalacji hydrokrakingu uzyskanie podobnego wolumenu paliw będzie możliwe przy przerobie na poziomie 8 mln ton ropy rocznie" - wyjaśniono.

Koncern zapowiedział, że "nowa instalacja już w 2025 roku pozwoli wytwarzać więcej produktów wysokomarżowych, co zwiększy rentowność litewskiego zakładu, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego całego regionu".

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes