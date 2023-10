Mocne hamowanie inflacji w Niemczech

Według metodologii stosowanej przez Destatis inflacja w Niemczech w październiku 2023 roku obniżyła się do 3,8 proc. To najniższy poziom od sierpnia 2021 roku. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) we wrześniu wyniósł w ujęciu rocznym 4,5 proc. Według wstępnych danych inflacja miesiąc do miesiąca powinna pozostać na niezmienionym poziomie.