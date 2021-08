Wycieczka śladami Jamesa Bonda do kupienia za 80 tysięcy dolarów

Wycieczka śladami Jamesa Bonda

Właściciel wspomnianych biur podróży Lindsay Boyd, przybliżył nieco szczegóły przykładowej akcji: - Helikopter zabierze cię do miejsca w Norwegii, w którym sfilmowano słynny pościg samochodowy Bonda, a następnie goście wsiądą do samochodów, aby ścigać Bonda lub jego przeciwnika na wzgórzach. Tam spotkają się z chłopakami z sił specjalnych i wskoczą z nimi do łodzi, by kontynuować pościg przez fiord.