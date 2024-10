Najwolniejszy, najdroższy, a cenę ustala prezydent. Media opozycyjne o internecie

Rządzony w sposób autorytarny Turkmenistan jest jedynym krajem na świecie, w którym opłaty za internet zatwierdza osobiście szef państwa. Ostatni raz Serdar Berdimuchamedow określił cenę, jaką osoby fizyczne i prawne muszą płacić za dostęp do sieci półtora roku temu. W Turkmenistanie internet jest bardzo powolny, a za nowość uchodzą technologie, które wyszły z użytku nawet w sąsiednich, również niebogatych krajach, takich jak Tadżykistan . Przy odrobinie dobrej woli można by tę sytuację poprawić, jednak tej dobrej woli nie ma - informuje portal.

Internet w Turkmenistanie

Jednocześnie dostęp do większości stron zagranicznych jest zablokowany, przez co mieszkańcy Turkmenistanu muszą dodatkowo opłacać VPN, by móc wiedzieć, co dzieje się poza krajem. Bo z oficjalnych mediów dowiedzieć się tego nie mogą.