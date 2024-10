"Musisz się szybko dostosować. Działać odważnie teraz, w krótkim okresie"

- Wiedzieliśmy, że (płatności zbliżeniowe - red.) to Święty Graal. Więc łatwo było sprawić, aby zespół dostosował się do koncepcji, do strategii. Nie było żadnego wewnętrznego oporu. Wszyscy byli gotowi, aby to zrobić, ale masz 3 miliardy użytkowników, masz 100 milionów terminali i chcesz to zmienić z dnia na dzień. To bardzo wygodne, bardzo łatwe, ale jest wiele osób, które twierdzą, że jeśli pojedziesz autobusem, ktoś może ukraść wszystkie twoje pieniądze, skanując wszystkie twoje karty za pomocą dużej anteny. Wiesz, że to nieprawda, ale naprawdę musisz się tym zająć. Więc te obawy, jeśli chodzi o technologię, są bardzo silne i poświęcamy dużo czasu, aby przekonać społeczeństwo, że to jest bezpieczne - mówił.