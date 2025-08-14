Meta z nowym doradcą do spraw "stronniczości". To prawicowy aktywista

Konserwatywny influencer Robby Starbuck, przeciwnik programów DEI (różnorodność, równość, integracja), zawarł z Metą ugodę po pozwie sądowym złożonym w kwietniu przeciwko spółce. W ramach porozumienia będzie doradzał gigantowi technologicznemu, jak eliminować stronniczość w systemach sztucznej inteligencji.

Partnerstwo jest wynikiem ugody ogłoszonej w piątek przez Metę, po pozwie Starbucka z kwietnia, w którym zarzucił firmie zniesławienie przez chatbota AI. Twierdził, że Meta AI wielokrotnie i fałszywie odpowiadało na pytania o jego osobę, sugerując, że brał udział w ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Robby Starbuck Getty Images

Prawicowy aktywista doradza w sprawie AI koncernowi Meta

Starbuck i Joel Kaplan, dyrektor ds. globalnych Meta, wydali w piątek wspólne oświadczenie, stwierdzając, że obie strony "rozwiązały spór ku obopólnemu zadowoleniu".

"Od rozpoczęcia rozmów z Robbym na temat tych kluczowych kwestii Meta poczyniła ogromne postępy w poprawie dokładności Meta AI i ograniczaniu stronniczości ideologicznej oraz politycznej" - czytamy w oświadczeniu.

"Opierając się na tej pracy, Meta i Robby Starbuck będą w najbliższych miesiącach współpracować, by dalej eliminować stronniczość ideologiczną i polityczną oraz minimalizować ryzyko błędnych odpowiedzi modelu AI na pytania użytkowników" - dodano.

Ugoda daje prawicowemu aktywiście wpływ na jeden z najpopularniejszych systemów AI, w czasie gdy Meta intensywnie inwestuje w technologię, dążąc do tzw. superinteligencji AI. Prezes Meta, Mark Zuckerberg, poinformował w maju, że z Meta AI korzysta miesięcznie miliard użytkowników, choć sposób oszacowania tych danych nie jest w pełni jasny.

"Kluczowe jest naprawienie problemu"

Starbuck początkowo domagał się odszkodowania w wysokości 5 mln dolarów. Meta odmówiła komentarza na temat szczegółów finansowych ugody, a rzecznik firmy nie ujawnił, czy Starbuck jest wynagradzany za doradztwo ani czy Meta współpracuje z innymi doradcami ds. AI.

- Co do kwestii finansowych, dla nas kluczowe jest naprawienie problemu. To główny powód, dla którego złożyłem pozew i zgodziłem się na ugodę. Chcieliśmy to naprawić dla wszystkich - powiedział stacji CNBC.

W poście na platformie X Starbuck napisał, że "zapewnienie sprawiedliwości dla użytkowników" to cel, który zawsze chciał osiągnąć. "W świecie, w którym AI coraz bardziej dominuje, wiecie, że macie przy stole nieugięty głos walczący o ideologiczną sprawiedliwość" - napisał, zapowiadając, że więcej powie po zakończeniu współpracy.

Decyzja Meta wpisuje się w zarządzenie prezydenta Donalda Trumpa z zeszłego miesiąca, które nakazuje usuwać z modeli AI tzw. postępowe idee. Dokument zakazuje rządowi USA kupowania technologii AI zawierających partyjne lub ideologiczne uprzedzenia, takie jak teoria krytyczna rasy, i podkreśla, że AI powinno stawiać na historyczną dokładność i naukę. Eksperci zwracają jednak uwagę, że określenie, czym jest stronniczość w AI, pozostaje trudne.

Starbuck, były reżyser teledysków w Hollywood, zyskał rozgłos w zeszłym roku dzięki kampaniom internetowym przeciwko programom DEI dużych amerykańskich marek, ich wsparciu dla parad równości, wydarzeń LGBTQ oraz działaniom na rzecz spowolnienia zmian klimatycznych.

Celował w marki popularne wśród konserwatywnych klientów jak Harley-Davidson, Tractor Supply Co. czy John Deere, przypisując sobie w niektórych przypadkach zasługi za ograniczenie takich programów.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: CNN