Takie będą lodówki przyszłości? Naukowcy o przełomowym odkryciu

Nowy typ kryształu, który pochłania ciepło przy odpowiednio wysokim ciśnieniu, może doprowadzić do powstania przyjaznych dla klimatu lodówek i klimatyzatorów - wskazuje czasopismo naukowe "Science". Ma to być alternatywa dla obecnie stosowanych cieczowych chłodziarek.

Lodówki i klimatyzatory są w stanie chłodzić dzięki cyrkulacji cieczy, która pochłania ciepło poprzez cykl parowania i kondensacji. Jednak instalacje chłodnicze często przeciekają, a wiele takich cieczy parując i przenikając do atmosfery przyczynia się do efektu cieplarnianego.

Alternatywa dla obecnych chłodziarek

Jak wskazują w swoim artykule badacze, pod wystarczającym ciśnieniem cząsteczki tych kryształów OIPC przechodzą od losowej orientacji do ustawiania się w uporządkowaną siatkę. Następnie, gdy ciśnienie powróci do niższych wartości, stają się ponownie nieuporządkowane. Przechodząc do stanu nieuporządkowania kryształy pochłaniają ciepło, skutecznie chłodząc swoje otoczenie.

"Ciśnieniowe" chłodzenie było badane już wcześniej, ale większość materiałów ulegała tego rodzaju przemianie w temperaturach mało przydatnych do celów chłodniczych. Natomiast zdolność pochłaniania ciepła przez kryształy badane w Australii zaczyna się w temperaturach od -37 st. C do 10 st. C, co jest odpowiednim zakresem dla domowych lodówek i zamrażarek.