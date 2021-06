Pierwsze pięć państw w przyszłym tygodniu ma mieć zatwierdzone plany odbudowy. Polska poza listą

Na początek Hiszpania, Portugalia, Grecja, Dania i Luksemburg. Krajowe plany odbudowy tych krajów mają być zatwierdzone przez Komisję Europejską w pierwszej kolejności. Stanie się to w przyszłym tygodniu - informuje korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski.

Jak wyjaśnia Maciej Sokołowski, oznacza to, że pierwsze pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy mogą pojawić się w tych krajach już w lipcu. Komisja planuje zatwierdzać kolejne KPO pakietami i sukcesywnie wypłacać pierwsze środki.

Polska jest wśród państw, które poprosiły o wydłużenie czasu na ocenę wysłanego na początku maja do Brukseli Krajowego Planu Odbudowy , więcej czasu chciały też Słowenia, Szwecja i Chorwacja.

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowe plany odbudowy są podstawą do sięgnięcia po środki z nowego unijnego Funduszu Odbudowy, utworzonego z myślą o wsparciu gospodarki wychodzącej z wywołanego przez koronawirusa kryzysu. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie.

Polska z unijnego Funduszu Odbudowy będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro, w tym 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach w ciągu kilku lat. W wysłanym do Komisji Europejskiej Krajowym Planie Odbudowy zaplanowano wydatkowanie całości środków na dotacje oraz 12,1 mld euro z części pożyczkowej.