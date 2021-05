Od zniżek w restauracji po możliwość wygrania miliona dolarów. Tak zachęcają do szczepień

Zniżki i loterie

Takie zachęcanie obywateli do szczepień to efekt tego, że rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił plan, według którego do Dnia Niepodległości obchodzonego w USA 4 lipca, 70 procent dorosłych Amerykanów ma przyjąć co najmniej jedną dawkę szczepionki na COVID-19. I teraz robi wszystko, by udało się go zrealizować. Kamala Harris zaprosiła do współpracy wpływowych aktorów i piosenkarzy, m.in. Camilę Cabello, Kim Kardashian, Joe Jonasa, Lily Collins. Mają oni pomóc namówić młodych Amerykanów do szczepień. W narodową akcję propagowania konieczności zaszczepienia się włączyły się władze stanowe, a także wiele amerykańskich firm.