Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmienia prognozy dla Polski

W 2020 roku polska gospodarka skurczy się o 3,6 procent - wynika z jesiennych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oznacza to, że recesja ma być nieco mniej dotkliwa niż sądzono wcześniej. W przyszłym roku polska gospodarka ma wrócić na ścieżkę wzrostu.

W jesiennej edycji World Economic Outlook (WEO) podwyższono prognozy dynamiki Produktu Krajowego Brutto Polski w 2020 roku do -3,6 procent z -4,6 procent w czerwcu, a w 2021 roku z 4,2 do 4,6 procent.

Łukasz Błoński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że jesienne prognozy są "z lepszymi prognozami wzrostu i stabilną inflacją na ten i przyszły rok". "Tyle że projekcje sprzed ok. miesiąca, zapewne nie uwzględniają pogorszenia sytuacji pandemicznej w Europie" - zwrócił uwagę członek zespołu strategii PIE.

Koronawirus a gospodarka

"Przewiduje się, że globalny wzrost wyniesie -4,4 proc. w 2020 r., co jest mniejszym spadkiem niż prognozowano w czerwcu. Rewizja odzwierciedla lepsze niż oczekiwane wyniki PKB w drugim kwartale, głównie w gospodarkach rozwiniętych, gdzie aktywność zaczęła się poprawiać wcześniej niż oczekiwano po ograniczeniu restrykcji w maju i czerwcu, a także na skutek możliwego silniejszego ożywienia w trzecim kwartale" - napisano w raporcie MFW.

"Przewiduje się, że globalny wzrost wyniesie +5,2 proc. w 2021 r., nieco mniej niż przewidywano w czerwcu 2020 r., co odzwierciedla bardziej umiarkowane spowolnienie prognozowane na 2020 r. i jest zgodne z oczekiwaniami dotyczącymi utrzymania trwałego dystansu społecznego" - dodano.

"Ryzyko gorszych od oczekiwań wyników pozostaje wysokie"

MFW podał, że powrót do tempa wzrostu sprzed pandemii będzie trudny. "Oczekuje się, że po odbiciu w 2021 roku globalny wzrost będzie stopniowo spowalniać do około 3,5 proc. w średnim okresie. Oznacza to jedynie ograniczony postęp w nadążaniu za ścieżką aktywności gospodarczej na lata 2020–2025, przewidywaną przed pandemią, zarówno dla gospodarek rozwiniętych, jak i wschodzących oraz rozwijających się" - napisano w projekcji.