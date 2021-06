To koniec "Aniołków". Victoria's Secret się zmienia

Znany amerykański producent bielizny - Victoria's Secret - zapowiedział koniec aniołków, czyli pokazów z supermodelkami. To jedna ze zmian w polityce firmy, która będzie teraz promować "ciałopozytywność" i równouprawnienie płciowe. Pomóc w tym ma siedem ambasadorek - wśród nich piłkarka Megan Rapinoe oraz aktorka Priyanka Chopra Jonas - informuje CNN.

Zmiany w Victoria's Secret

"Jestem podekscytowana, że dołączam do Victoria's Secret jako część "Kolektywu VS" - kobiet, które podziwiam, i które są ikonami naszych czasów. Niecierpliwie czekam aż zaczniemy współpracę, by pokazać wszystkim kobietom ich indywidualne i zbiorowe piękno oraz siłę - napisała na Twitterze Megan Rapinoe.