To może być szok dla rynku. Rozważają zamknięcie kluczowego szlaku

Groźby zamknięcia cieśniny Ormuz

Zablokowanie Ormuzu mogłoby wstrząsnąć światowym rynkiem energetycznym - ocenił szef koncernu naftowego Shell Wael Sawan, cytowany przez dziennik "The Guardian". - Jeśli ta arteria zostanie zablokowana z jakiegokolwiek powodu, będzie to miało ogromny wpływ na globalny handel - zaznaczył.

Szlak coraz droższy

Według danych firmy analitycznej Clarksons Research, na które powołuje się dziennik "Financial Times", rosnące ryzyko związane z trwającymi od 13 czerwca atakami irańsko-izraelskimi spowodowało, że cena czarteru dużych tankowców przez Ormuz wzrosła ponad dwukrotnie. Dzienny koszt wyczarterowania statku przewożącego 2 mln baryłek ropy np. z Zatoki Perskiej do Chin wzrosła z ok. 20 tys. dol. na dwa dni przed atakiem Izraela na Iran do ponad 47,6 tys. dol. w środę.