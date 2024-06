Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła w maju do 2 procent i po raz pierwszy od prawie trzech lat znalazła się w granicach celu Banku Anglii. Do tej sytuacji przyczyniły się między innymi spadające ceny żywności, rozrywki oraz artykułów gospodarstwa domowego.

ONS przekazał, że roczna stopa inflacji w Wielkiej Brytanii spadła w maju do 2,0 proc To najniższy poziom inflacji od lipca 2021 roku. W kwietniu wynosiła ona 2,3 proc. Jak wyjaśnił urząd, do spadku inflacji przyczyniły się w największym stopniu spadające ceny żywności, a także rozrywki, mebli i artykułów gospodarstwa domowego, z kolei czynnikiem ją napędzającym były drożejące paliwa.

Niska inflacja a wybory w Wielkiej Brytanii

Po tym, jak cztery tygodnie temu ONS poinformował o spadku inflacji do 2,3 proc. z 3,2 proc. w marcu, premier Rishi Sunak ogłosił, że wybory do Izby Gmin odbędą się już 4 lipca, a nie, jak się powszechnie spodziewano, jesienią, licząc, że uda mu się uczynić z gospodarki wiodący temat kampanii.. Zdławienie inflacji jest jedynym z pięciu ogłoszonych przez niego na początku zeszłego roku priorytetów, który bez wątpienia zrealizował. Gdy w październiku 2022 roku obejmował urząd, roczna stopa inflacji wynosiła 11,1 proc., co było najwyższym poziomem od 41 lat.

Sunak przypomniał o tym, odnosząc się do danych ONS. "Gdy zostałem premierem, inflacja wynosiła 11 proc. Ale podjęliśmy odważne działania. Trzymaliśmy się jasno wytyczonego planu i dlatego gospodarka wyszła na prostą. Nie ryzykujmy więc całego tego postępu, wybierając Partię Pracy" - powiedział w nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.

Podane w środę dane o inflacji oraz oczekiwana w czwartek decyzja Banku Anglii w sprawie wysokości stóp procentowych to ostatnie ważne wskaźniki gospodarcze przed wyborami. Spadająca inflacja powoduje, że rosną oczekiwania, iż BoE niedługo zacznie obniżać stopy procentowe. Jednak analitycy są zgodni, że nie stanie się to już w czwartek, lecz najwcześniej w sierpniu, a być może we wrześniu. Od września zeszłego roku główna stopa procentowa wynosi 5,25 proc., co jest najwyższym poziomem od 16 lat.

