Indie nie posłuchały gróźb Trumpa. Dalej będą robić interesy z Putinem

- Rozumiem, że Indie nie będą już kupować ropy z Rosji – powiedział w piątek. - Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. To dobry krok. Zobaczymy, co się stanie - dodał.

Taktyka negocjacyjna, a nie troska o Ukrainę?

Indie wyraźnie zwiększyły zakupy rosyjskiej ropy od początku agresji na Ukrainie w 2022 roku. Rosja dostarcza obecnie ponad jedną trzecią indyjskiego importu ropy – w porównaniu z niecałym jednym procentem przed wojną. Indie są drugim co do wielkości importerem rosyjskiej ropy po Chinach .

Nowa wysokość ceł dla Indii

Według indyjskich polityków podniesienie ceł na indyjski eksport do USA może w istotny, niekorzystny sposób wpłynąć na kondycję piątej co do wielkości gospodarki świata. Eksperci, na których powołuje się Reuters, podkreślają też, że nowa stawka celna stawia Indie w trudniejszym położeniu niż pozostałe państwa regionu, co może zaszkodzić Indiom, postrzeganym jako przeciwwaga dla wpływów Chin.