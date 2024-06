Inni skracają, oni wydłużają. Sześciodniowy tydzień pracy już od lipca

Podczas gdy w wielu europejskich państwach trwają zażarte dyskusje na temat tego, czy warto wprowadzić czterodniowy tydzień pracy, niektóre z nich decydują się obrać zgoła inną ścieżkę. Już od lipca w Grecji pracownicy mają pracować nie krócej, a dłużej. Dopuszczalny, maksymalny wymiar pracy ma zostać zwiększony do 48 godzin tygodniowo.

Będą dodatki za pracę

Dodatkowy wysiłek ma jednak popłacać. Za wezwanie pracownika do pracy w szósty dzień tygodnia pracodawca będzie musiał wypłacić sowity bonus. Jeżeli szósty dzień pracy wypadnie w sobotę, pracownicy otrzymają dodatek do wynagrodzenia w wysokości 40 procent dniówki, a w niedziele i święta 115 procent.

W artkule czytamy, że na rozwiązanie zdecydowano się między innymi z uwagi na "niedobory na rynku pracy". Choć bezrobocie w Grecji osiąga poziomy jedne z wyższych Europie, to w wielu branżach wciąż brakuje wysoko wykwalifikowanych robotników.

Jest jeszcze jeden powód wydłużenia dopuszczalnego czasu pracy. Rządzący tłumaczą, że jedynie dostosowują ramy prawne do rzeczywistości. Zwracają uwagę, że już dzisiaj Grecji pracują ponadwymiarowo. Za nadgodziny otrzymują jednak wynagrodzenie "na czarno". "Teraz zostanie przeniesione to z szarej strefy do uregulowanej prawnie gospodarki" - mówi rzeczniczka ministerstwa.