Trump zrywa z zakazem wręczania łapówek. "To będzie oznaczać o wiele więcej biznesu dla Ameryki"

Ustawa z 1977 r. zakazuje firmom i osobom z USA , lub ich zagranicznym pośrednikom, wręczania łapówek zagranicznym władzom, by pozyskać kontrakty na zamówienia publiczne. Ustawa przewiduje karę do 5 lat więzienia i do 100 tys. dolarów grzywny.

Trump mówi o krzywdzie firm

Zmiany personalne

Trump ogłosił też zmiany na stanowiskach szefów Office of Special Counsel (OSC) i Office of Government Ethics (OGE). Pierwszy urząd zajmuje się ochroną sygnalistów i pracowników federalnych przed odwetem ze strony administracji, zaś drugi - pilnowania, by w pracy urzędników nie dochodziło do konfliktów interesów. Trump na pełniącego obowiązki szefów obydwu agencji powołał Douga Collinsa, który służy już jako szef resortu ds. weteranów. Trump mianował nowego szefa OSC mimo że zwolniony dotychczasowy szef, Hampton Dellinger pozwał Biały Dom o nielegalne usunięcie go ze stanowiska. Według prawa, szef OSC może zostać odwołany tylko z powodu naruszeń przepisów, korupcji czy nadużyć. Od byłego już szefa OGE, Demokraci domagali się w ubiegłym tygodniu wszczęcia śledztwa w sprawie konfliktu interesów Elona Muska, którego resort ds. skuteczności rządu (DOGE) zyskał dostęp do wrażliwych danych szeregu ministerstw i prowadzi nieformalny audyt ich wydatków, podczas gdy firmy Muska posiadają wielomiliardowe kontrakty z państwem.